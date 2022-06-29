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Лидеры НАТО в декларации назвали Россию самой значительной угрозой безопасности альянса

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Лидеры Североатлантического альянса признали Россию «прямой угрозой безопасности» в среду, 29 июня, утверждая новую стратегическую концепцию НАТО до 2030 года на саммите G20 в Мадриде.

Один шаг до вражды: что изменится для России с новой концепцией НАТО
На очередном саммите альянса планируется утвердить документ, в котором РФ обозначат как «непосредственную угрозу»

«Россия представляет самую главную и прямую угрозу для безопасности союзников для мира и стабильности в евроатлантической зоне», — сказано в заявлении.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что новая концепция приняла во внимание то, что «мир кардинально изменился со времен принятия предыдущего документа в 2010 году в Лиссабоне. НАТО не представляет угрозы для России».

В прошлой концепции Североатлантического альянса от 2010 года сказано о желании работать над стратегическим сотрудничеством с Российской Федерацией, контролируя вооружения, борясь с терроризмом, наркотрафиком, пиратством.

Стратегическая концепция НАТО — главенствующий документ объединения, где подтверждаются ценности альянса, его цели и коллективная оценка ситуации в сфере безопасности.

27 июня Столтенберг сообщил о планах на восточном фланге трансформировать силы быстрого реагирования НАТО и увеличить их численность до более чем 100 тыс. человек. Также он заявил о стремлении создать там склады вооружений.

О том, что Россия представляет угрозу, Столтенберг сделал заявление еще 18 июня. Тогда же он заявлял о планах заявить об этом на саммите альянса в Мадриде.

Днем ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване заявил, что Восточная Европа воспринимается НАТО как наиболее вероятный театр военных действий. Он пояснил, что об этом свидетельствуют проведенные в мае военные учения «Защитник Европы — 2022», в которых приняли участие около 18 тыс. человек. С мнением Патрушева солидарны и в министерстве обороны Белоруссии.

15 июня генсек НАТО заявил, что главы минобороны стран — членов Североатлантического альянса — обсудят дальнейшее усиление организации на восточном направлении. Он отметил, что альянс готовит новые схемы для обороны. Это де-факто будет означать существенное увеличение присутствия НАТО на востоке в целях расширения возможностей и повышение боеготовности.

В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелено на конфронтацию. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, Североатлантический альянс имеет агрессивный характер.

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