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Hyundai показала электрический седан в форме капли

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Фото: Hyundai
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Hyundai показала сегодня свою самую оптекаемую модель, новый электроседан Ioniq 6 (Айоник 6). В компании сообщили, что машина появится на рынке до конца 2022 года. Технические характеристики нового электромобиля будут раскрыты 6 июля во время полноценной презентации модели. Пока известно о том, что новинка построена на платформе E-GMP, на которой базируется кроссовер Ioniq 5.

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Особенность новинки — очень обтекаемый кузов. Коэффициент аэродинамического сопротивления у новинки составил 0,21. Такого результата удалось достичь благодаря технологам. Они добавили в машину убирающиеся заподлицо дверные ручки, а также заменили зеркала заднего вида на видеокамеры. Информация с камер будет транслироваться на дисплеи по бокам передней панели. Ожидается, что новый автомобиль должен получить как задний, так и полный привод.

В начале «Айоник» смогут приобрести жители Европы и США. Перспективы появления машины на российском рынке по понятным причинам весьма туманны. Что касается легковых отечественных электрокаров, то 18 мая этого года «Известия» сообщали, что в стране отсутствует собственная платформа для массового использования электромобилей.

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