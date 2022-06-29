Суд в Киеве обязал МВД Украины убрать русский язык из справки о несудимости

Суд в Киеве обязал министерство внутренних дел Украины исключить русский язык из справок о несудимости. Об этом 29 июня сообщает издание «Эспрессо».

«МВД Украины проиграло апелляцию, в которой отстаивало обязательный русский язык в справках о несудимости. Сегодня шестой апелляционный административный суд отклонил апелляцию МВД», — приводит издание слова истца Святослава Литинского.

24 июня стало известно, что в Харьковском национальном университете им. В.Н. Каразина ликвидировали кафедры русского языка и литературы. А с 1 августа в Одесской области не будут преподавать русский язык и литературу. В школах Николаева запретили с 1 сентября использовать русский язык.

20 июня заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко предложил исключить русскую литературу из школьной программы. Необходимость в этом он обосновал «тяжестью» произведений для понимания украинцами. 7 июня Витренко объявил об исключении из школьной программы романа «Война и мир» Льва Толстого. Он отметил, что данное произведение воспевает российские войска.