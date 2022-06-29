Минфин США сообщил о блокировке российских активов на 330 миллиардов долларов за сто дней

Минфин США заявил о блокировке и заморозке $30 млрд на финансовых счетах и в экономических ресурсах, принадлежащих попавшим под санкции россиянам, а также активов ЦБ РФ на сумму около $300 млрд за прошедшие 100 дней. Уточняется, что это, в основном, — активы на счетах.

Отмечается также, что американские власти и их союзники по многосторонней межведомственной группе, которая занимается поиском и арестом активов, арестовали принадлежащие или контролируемые россиянами из списка рестрикций, яхты Amadea, Tango, Amore Vero, Rahil, Phi и элитную недвижимость. Сообщается и об «ограничении доступа России к мировой финансовой системе, что затруднило получение РФ технологий» для проведения специальной военной операции в Донбассе.

«В ближайшие месяцы члены рабочей группы продолжат отслеживать активы оказавшихся под санкциями россиян и предотвращать попытки обхода введенных ограничений», — подчеркивается в публикации.

США и их союзники дали формальный старт работе многосторонней межведомственной группы, получившей название REPO — аббревиатура «российские элиты, подставные лица и олигархи», в марте в рамках санкционного давления на Россию из-за событий на Украине. В целевую группу REPO входят министры финансов, внутренних дел и юстиции США, а также представители Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Япониии и Еврокомиссии.

В рамках направленного против Москвы рестрикционного курса Запада, российские активы замораживают и других странах. Так, например, 21 июня власти Ирландии оценили объем замороженных активов России оценивается в €1,72 млрд. 11 июня сообщалось, что Черногория заморозила 44 объекта недвижимости 34 граждан России. 23 мая в Эстонии, Словакии, Латвии и Литве поддержали изъятие замороженных российских активов, их собираются отправить на восстановление территории Украины. Днем ранее в Австрии были заморожены активы россиян в размере €254 млн на 97 счетах.

14 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада среди антироссийских мер практикуют «настоящий грабеж». Политик удивился «абсолютно пещерному русофобскому всплеску, который произошел во всех так называемых цивилизованных странах».

28 апреля глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что российская сторона примет сопоставимые меры в ответ на конфискацию имущества граждан. Он отметил, что власти могут расширить применение института конфискации по законодательству.

Санкционное давление на Россию усиливается на фоне того, что Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля в результате обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — это, по информации Кремля, демилитаризация и денацификация Украины. Спустя месяц сообщалось, что выполнены задачи первого этапа и операция идет в строгом соответствии с планом: ВСУ понесли большие потери и не имеют организованного резерва. Помимо этого, российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской областей. Сейчас войска сконцентрированы на полном освобождении Донецкой и Луганской народных республик.

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