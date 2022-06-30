Иной акцент

Используя термин «иноагент (иностранный агент)», многие граждане, как правило, подразумевают, что это слово может быть применено в отношении СМИ. Тех, что выполняют функции иностранного агента, в связи с распространением ими предназначенных для неограниченного круга лиц печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений и материалов, в том числе через интернет (ч. 3 ст. 6 Закона от 27.12.1991 N 2124-1). Однако это не так. В настоящий момент под действие закона подпадают физические лица и некоммерческие организации.

В скором времени Госдума выпустит новый федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». С 1 декабря 2022 года он значительно изменит перечень тех лиц, которые будут признаваться таковыми.

В новый закон также включат российские и иностранные, международные организации, независимо от их организационно-правовой формы. Этим фактом сейчас озадачены многие иностранные компании, которые остались на российском рынке, а также отечественные, которые оказывают возмездные услуги иностранным партнерам — туристические, юридические, бухгалтерские, консалтинговые и прочее.

После принятия закона все они также могут попасть под действие закона. Получая денежные вознаграждения и работая с иностранными компаниями, они окажутся под контролем уполномоченного органа — Минюста России. Но на сколько стоит бояться этого контроля и включения в реестр иноагентов?

В законе четко прописаны виды политической деятельности для признания физического или юридического лица иностранным агентом, а также понятие физического лица, аффилированного с иностранным агентом. Эти правила позволят государству избежать внешнего и зачастую недружественного влияния на внутренние дела Российской Федерации, ее политические и социальные процессы.

Необходимо отметить, что само слово «агент» в наше время обобщенно несет следующее значение: лицо, действующее по поручению кого-либо, представитель организации, учреждения и так далее, выполняющее поручения. Таким образом становится очевидным, что негативная, острая и даже болезненная реакция на термин «иноагент» относится к восприятию термина, используемого в деятельности спецслужб. То есть термин «иностранный агент» многие россияне воспринимают, как понятие «скрытый враг». И, естественно, многим кажется, что присутствие в таком списке не закончится ничем хорошим.

ФЗ говорит о контролирующих и надзорных мерах, таких как плановые и внеплановые проверки. При этом плановые проверки не чаще одного раза в год, а внеплановые возможны, если будет оповещение о нарушении от прокуратуры. Включение в реестр иностранных агентов не означает, что к физическому или юридическому лицу могут быть применены ст. 275 УК РФ («Государственная измена») и ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), поэтому нельзя сказать, что лица будут считаться дискредитированными и будут привлекаться по вышеуказанным статьям к уголовной ответственности.

Для организаций и физических лиц, включенных в реестр иностранных агентов, может применяться уголовная статья — ст. 330.1 УК РФ, и то только в случае нарушения порядка деятельности «иноагента». Например: не вовремя поданный отчет о своей деятельности может грозить наказанием в виде штрафа от 300 тыс. рублей до лишения свободы на срок до двух лет, но только в том случае, если ранее уже было привлечение к административной ответственности по ст. 19.34.1 КоАП РФ.

Ранее многие фигуранты реестра не раз пробовали выйти из него, но законодательство предусматривало таковой порядок только для признанных иноагентов — некоммерческих организаций и общественных объединений, а также для людей, которые были внесены в реестр физлиц.

В новом же законе всё становится проще и прозрачнее: вводится порядок выхода любого иностранного агента из реестра. Для этого нужно отказаться от поддержки из-за рубежа или «иноагентской» деятельности.

Безусловно, законодатель хорошо проработал новый ФЗ об иностранных агентах и устранил неточности, введя единые правила. Поэтому все страхи и переживания о гонениях, дискриминации и прочих неприятных вещах останутся только в фантазиях.

Автор — председатель комитета ТПП по налоговой политике и аудиту

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