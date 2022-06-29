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Международный Платоновский фестиваль искусств перенесен на 2023 год

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Фото: Андрей Парфёнов/platonovfest.com
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XII Международный Платоновский фестиваль искусств в 2022 году не состоится. Его перенесли на 2023 год. Соответствующая информация появилась в среду, 29 июня, на официальном сайте.

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«Такое решение приняли учредители. Проведение столь масштабного события в текущих условиях не представляется возможным. Однако осенью дирекция Платоновского всё же представит специальное событие», — сообщает пресс-служба фестиваля.

Как отмечают организаторы, ожидаются показы спектакля «Братья Карамазовы» Академического Малого драматического театра — Театра Европы — в постановке Льва Додина. Даты пока обсуждаются с театром и скоро будут объявлены, говорится в сообщении.

«Свою миссию Платоновский выполнял даже в сложные пандемийные годы. Он был единственным фестивалем в нашей стране, проведенным, несмотря на ограничения. <...> Команда Платоновского продолжает свою работу. <…> Мы надеемся на понимание и вашу поддержку. До встречи на XII Международном Платоновском фестивале в 2023», — цитирует исполняющего обязанности директора Платоновского фестиваля Ильи Скрипникова пресс-служба.

Платоновский фестиваль искусств — это международный фестиваль, который назван в честь Андрея Платонова — талантливого русского прозаика XX века. Фестиваль проходит каждый год в Воронеже в начале июня. Сюда съезжаются участники из различных стран — это артисты, музыканты, художники и литераторы.

Кроме того, в этом году отменен Международный музыкальный фестиваль Park Live, который должен был пройти в Москве в олимпийском комплексе «Лужники». Мероприятие переносится на следующий год. На нем должны были выступить The Killers, Slipknot, Bullet for my Valentine Placebo и другие.

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