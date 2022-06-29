Британцев возмутили слова Джонсона о «токсичной маскулинности Путина»

В Великобритании не оценили замечание премьер-министра своей страны Бориса Джонсона, которое он сделал в отношении президента России Владимира Путина о его «токсичной маскулинности». Как отметили 29 июня в своих комментариях читатели газеты Daily Express, Джонсон «с каждым днем выдает всё больше бреда».

«Откровенные слова. Видимо, кто-то сказал, что это добавит ему женских голосов. Парень безнадежен», — написал один из комментаторов.

«Еще одно доказательство того, что Борис спятил», — добавил второй.

«Джонсон знает все о «токсичной маскулинности», в этом он эксперт», — подчеркнул третий подписчик.

Еще один читатель газеты посоветовал своему лидеру возвращаться в Британию и заниматься не проблемами Украины, а своей страны — следить за стоимостью продуктов, топлива и коммунальных платежей.

Ранее в среду Джонсон, по итогам саммита G7, заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF, что Россия не начала бы спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, если бы Путин «был женщиной, кем он, очевидно, не является».

Как прокомментировала, в свою очередь, заявление Джонсона официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова британского премьера о президенте РФ являются «фантазиями с испариной».

В этот же день о заявлении Джонсона также высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав главу британского кабмина «мечтой психолога Зигмунда Фрейда для исследований».

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

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