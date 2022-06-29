К российскому аналогу SWIFT присоединились 70 иностранных банков

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) — российский аналог SWIFT — уже используется 70 иностранными организациями из 12 стран. Об этом 29 июня заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Действительно, корсчета нужно развивать и использовать Систему передачи финансовых сообщений. На данный момент 70 организаций из 12 стран к ней присоединены, эта работа идет, но она зависит от партнеров. Мы готовы всех присоединять, у нас технические решения все есть, и можно присоединить достаточно быстро. Но, конечно, это двустороннее движение», — сказала она на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Евросоюз (ЕС) отключил от межбанковской системы ряд российских банков, в числе которых Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк, в рамках шестого пакета санкций против России. Помимо российских банков, под санкции попал Белорусский банк развития и реконструкции. Ограничения начали действовать с 14 июня.

В банках, в свою очередь, заявили, что отключение от системы существенно не повлияет на их работу, так как финансовые организации были готовы к подобному развитию событий.

До этого от международной системы платежей SWIFT были отключены ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк и ВЭБ.РФ.

Впервые угроза отключения России от SWIFT появилась в 2014 году. Тогда начались разработки СПФС Банка России, которая работает по стандартам SWIFT. К ней могут присоединяться иностранные участники, заинтересованные в работе с российскими партнерами.