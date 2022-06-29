Госдума одобрила поправку для СМИ о публикации первого фейка

Госдума одобрила поправку в законопроект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих российские СМИ, дающую «право на ошибку» для российских медиа в случае публикации фейка. Заседание нижней палаты парламента прошло 29 июня.

Документ дополняет закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» статьей, наделяющей генпрокурора или его заместителей полномочиями на принятие решения о запрете в России деятельности иностранного СМИ в случае враждебных решений в отношении российских СМИ за рубежом, в частности, речь идет об ограничении (запрете) их деятельности.

Поправкой при совершении первого нарушения у российского СМИ может быть приостановлена лицензия на срок до трех месяцев или до устранения нарушения.

При повторном совершении нарушения срок приостановки лицензии увеличивается до шести месяцев. В случае повторного распространения недостоверной информации регистрация СМИ может быть признана недействительной, а действие лицензии на вещание могут прекратить.

Изначальная концепция документа не предполагала разделения для российских и иностранных СМИ. В первоначальной редакции законопроекта СМИ практически закрывалось, так как сразу отзывалась лицензия.

В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект о зеркальных ответных мерах на запрет российских СМИ за рубежом. Законопроект, в том числе, предусматривает возможность лишения зарубежного журналиста (корреспондента) аккредитации «в случае установления факта проявления недружественных действий, введения ограничений к распространению российских СМИ, осуществляющих деятельность в иностранном государстве».

О том, что комиссия Госдумы разработала этот законопроект, стало известно 5 апреля. Как заявил тогда глава комиссии нижней палаты парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, российские СМИ массово подвергаются блокировке и дискриминации за рубежом.

18 марта британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию на вещание телеканала Russia Today.

2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории объединения. Отмечалось, что это решение останется в силе до тех пор, «пока не завершится российская спецоперация». Также в странах Евросоюза заблокировали Telegram-каналы Sputnik и Russia Today.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение ЕC, заявила, что Запад объявил поход на российские СМИ.