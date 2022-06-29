Момент стрельбы у храма в Москве попал на видео

В распоряжении «Известий» появилась видеозапись, где виден момент стрельбы возле храма Успения Пресвятой Богородицы в Москве. Инцидент произошел в среду, 29 июня.

Ранее в этот день молодые люди — трое мужчин и девушка — устроили стрельбу возле храма Успения Пресвятой Богородицы в Москве. Они выстрелили трижды в воздух. Очевидцы вызвали полицию. Злоумышленники поспешили скрыться с места происшествия на машине, уехав в неизвестном направлении.

Сейчас их разыскивают правоохранительные органы.

22 мая в районе Москвы Строгино произошла стрельба в продуктовом магазине. Один из посетителей растолкал двух девушек. На выходе к нему подошел молодой человек одной из них и попросил извиниться. Вместо извинений злоумышленник вытащил пистолет и попытался выстрелить в оппонента, но оружие дало осечку. Позже, уже зайдя в подъезд жилого дома, дебошир открыл стрельбу, целясь в охранника.