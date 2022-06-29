Самолет Ан-26 направили в район крушения вертолета Ми-8 в Якутии для оказания помощи

На помощь пострадавшим в крушении вертолета авиакомпании «Полярные авиалинии» Ми-8 в Якутии направили самолет Ан-26. Об этом сообщило 29 июня МЧС России в Telegram.

«Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Алданском районе Республики Саха (Якутия). Для оказания помощи направлен борт Ан-26», — говорится в публикации, отмечается также, что информация еще уточняется.

Кроме того, пресс-служба авиакомпании сообщила, что на борту находились три члена экипажа и сотрудники Авиалесоохраны, в настоящее время к вылету на место происшествия готовится Ми-8 со спасателями.

Авария произошла в 15:30 мск. Отмечается, что вертолет выполнял рейс из поселка Усть-Майского по тушению пожаров, однако до места назначения не долетел и по технической причине попытался совершить аварийную посадку, но разрушился при столкновении с землей. По информации «Известий», он совершил жесткую посадку, при этом, по данным МЧС, все находившиеся на борту люди живы, по предварительной информации, есть раненые. Так, ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах заявил, что члены экипажа и пассажиры «выжили, но получили травмы», какие именно, пока информации нет.

Отмечается также, что восточное межрегиональное следственное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. На место выехала следственная группа, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

На сайте «Полярных авиалиний» говорится, что это крупнейший внутрирегиональный авиаперевозчик России по объему работ и маршрутной сети. География полетов охватывает все территорию Республики Саха (Якутия). Парк воздушных судов насчитывает 12 самолетов Ан-24, три самолета Ан-26, семь самолетов Ан-2, шесть самолетов Ан-3, пять самолетов Л-410, один самолет Pilatus PC-6, два самолета Diamond DA40 и 25 вертолетов Ми-8.