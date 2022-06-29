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В Кишиневе отклонили протест защиты Додона на его арест

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Фото: ТАСС/ EPA/Dunitru Doru
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В Кишиневе не приняли протест стороны защиты экс-президента Молдавии Игоря Додона на его арест. Об этом сообщил 29 июня адвокат бывшего главы государства Максим Лебединский.

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«Апелляционная палата оставила в силе решение первой инстанции о продлении домашнего ареста Додону сроком на 30 дней», — сказал адвокат журналистам.

27 июня в пресс-службе генеральной прокуратуры республики сообщили, что Додону предъявлены обвинения в превышении полномочий в тот период, когда он занимал пост министра экономики в 2008 году. Обвинения в свой адрес он назвал необоснованными. Как написал бывший глава государства в соцсетях, прокуроры, по всей видимости, не находят доказательств по другим обвинениям, поэтому «решили активизироваться по этому делу». Он отметил, что тогда, 14 лет назад, Молдавия покупала электроэнергию дешевле, чем многие страны в регионе.

21 июня Додону продлили домашний арест на 30 суток. Защита экс-главы государства назвала решение суда предвзятым.

16 июня стало известно, что по одному из пунктов обвинения Додону вменяют незаконное владение имуществом стоимостью €1 млн. Следствие утверждает, что это существенно превышает задекларированный им доход на 3 млн леев (€150 тыс. — Ред.).

Ранее, 2 июня, сотрудники антикоррупционной прокуратуры изъяли документы в офисе Партии социалистов Молдавии, обвинив Додона в незаконном финансировании политформирования.

Обвинения в коррупции также предъявлены супруге Додона Галине. 13 июня она была вызвана в прокуратуру. После допроса, состоявшегося 16 июня, ей запретили на два месяца выезд из страны.

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