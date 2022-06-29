Испания возобновила подачу газа в Марокко

Испания начала перекачивать газ в Марокко. Об этом во вторник, 28 июня, пишет газета Pais.

Североафриканское государство осталось без поставок энергоресурса после дипломатической ссоры с Алжиром.

Трубопровод Магриб – Европа заработал 28 июня, но теперь подача газа производится с севера на юг, а не наоборот, как было на протяжении прошлых лет. Трубопровод находился в состоянии простоя с 1 ноября 2021 года в качестве ответа со стороны алжирского правительства против «враждебного поведения» Марокко.

По информации газеты, некая зарубежная компания покупает сжиженный природный газ (СПГ) и поставляет на предприятия в Испании. В свою очередь, Мадрид регазифицирует полученное голубое топливо и отправляет его через трубопровод в Марокко.

Алжир совсем недавно считался самым крупным поставщиком газа на испанскую территорию, но после того как отношения обострились, уступил лидерство Соединенным Штатам Америки.

27 апреля Алжир пригрозил разорвать контракт с Испанией на поставки газа, если та нарушит обязательства и запустит реверс топлива.

10 апреля глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо рассказал о планах обеспечить новые поставки природного газа из Алжира на Апеннины. Он заявил, что договор по газу между странами позволит «ответить на возможный российский шантаж»

На следующий день итальянский премьер Марио Драги посетил Алжир для подписания договора об энергетическом сотрудничестве. По итогам визита итальянская компания Eni и алжирская государственная энергетическая компания Sonatrach заключили соглашение об увеличении поставок газа в Италию.

В прошлом году сообщалось, что Алжир планирует прекратить поставку сетевого газа в Испанию, Португалию и Марокко. Причина — политическая напряженность между Алжиром и Марокко, по территории которого проходит газопровод в Южную Европу.