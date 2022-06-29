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Губернатор Брянской области сообщил о сбитом украинском беспилотнике

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В Брянской области сбит украинский беспилотный летательный аппарат, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск в Погарском районе. Об этом 29 июня сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

ВСУ ударили по Донбассу американской ракетой. Онлайн спецоперации 28 июня
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«Пострадавших и разрушений нет», — указал Богомаз в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор, вооруженные силы Украины (ВСУ) снова пытаются дестабилизировать ситуацию в приграничных населенных пунктах его области и запугать мирных жителей.

Богомаз также напомнил, что подразделения российской армии находятся в режиме повышенной боевой готовности и защищают свои территории.

Брянская область, которая граничит с Сумской и Черниговской областями Украины, уже неоднократно подвергалась обстрелам. 20 июня Богомаз также рассказал об обстреле поселка Суземка, где в результате инцидента пострадал сотрудник районной электрической сети и был поврежден частный дом. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на следующий день поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

Также 20 июня Богомаз пригласил президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Совета министров Италии Марио Драги в свой регион и объяснить людям, которые пострадали там от обстрелов ВСУ — ребенку и беременной женщине, почему украинские боевики стреляли в мирное население и почему они не воюют с армией. По его словам, такая же ситуация на территории Луганской и Донецкой народных республик.

14 июня в Клинцах Брянской области ввели режим чрезвычайной ситуации после обстрела села Займище. По словам губернатора, удар по селу со стороны Украины, по предварительным данным, был нанесен «Точкой-У». Обстрел велся по жилому частному сектору, военных объектов в данном населенном пункте нет.

8 июня в Брянской области продлили «желтый» уровень террористической опасности. Решение было принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористических актов со стороны Украины.

Обстрелы пограничных с Украиной российских территорий участились на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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