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НАТО назвали высшей гарантией безопасности ядерные силы США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Стратегические ядерные силы, в том числе и силы США, являются высшей гарантией безопасности НАТО. Этот пункт вошел в новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса, принятую 29 июня в рамках первого дня саммита в Мадриде.

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«Стратегические ядерные силы Североатлантического альянса, особенно Соединенных Штатов, являются высшей гарантией безопасности НАТО. Независимые стратегические ядерные силы Соединенного Королевства и Франции играют собственную сдерживающую роль и вносят значительный вклад в общую безопасность Североатлантического альянса», — говорится в концепции.

Стратегия ядерного сдерживания также зависит от расстановки сил и взаимодействия между членами Североатлантического альянса, а также их вклада. При этом НАТО «предпримет все необходимые шаги для обеспечения надежности, эффективности, безопасности и защищенности миссии ядерного сдерживания», огромный вклад в которую вносят самолеты двойного назначения.

«Мы будем продолжать вкладывать средства в нашу защиту от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз. Мы усовершенствуем нашу политику, планы, обучение и учения и оценим наши возможности, чтобы убедиться, что эти требования интегрированы в нашу систему сдерживания и обороны», — отмечено в публикации.

Ранее в этот же день в рамках саммита НАТО в Мадриде лидеры альянса назвали Россию самой значительной и прямой угрозой его безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе.

При этом говорится, что НАТО рассчитывает сохранить каналы связи с Москвой для снижения рисков и предотвращения эскалации.

Центральным событием трехдневного саммита НАТО в Мадриде стало одобрение стратегической концепции до 2030 года. Эксперты прогнозировали, что в этом документе блок обозначит Россию как «наиболее существенную и прямую угрозу» безопасности.

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