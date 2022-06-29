Эксперт оценил меморандум по НАТО Турции, Швеции и Финляндии

Анкара старается сохранить баланс между востоком и западом, меморандум, подписанный Турцией, Швецией и Финляндией, стал сделкой и итогом этой политики. Об этом 29 июня заявил «Известиям» турецкий политолог Онур Синан Гюзальтан .

«У нас через год будут президентские выборы, и сегодня правительство находится под давлением Запада. Экономическое, политическое и дипломатическое давление действительно тяжелое и жесткое», — констатировал эксперт.

По мнению политолога, расширение НАТО противоречит интересам Турции. Он привел пример, что НАТО считает Россию и Иран врагами, но у Анкары хорошие отношения с этими государствами.

Подписанный меморандум не означает быстрого вступления Швеции и Финляндии в НАТО, подчеркнул он. Эксперт добавил, что Анкара должна завершить ряд законодательных процессов.

«Я думаю, что спешка этих стран вступить в НАТО — это результат политического страха, созданного Соединенными Штатами Америки», — продолжил эксперт.

Как заключил Гюзальтан, США, спровоцировав конфликт на Украине, в краткосрочной перспективе хотят оборвать отношения между Россией и Европой, но в долгосрочной перспективе стратегия заключается в создании нестабильности между Европой и Азией — создании конфликта в отношении Китая.

Ранее в этот день председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что меморандум Турции с Швецией и Финляндией, позволяющий им вступить в НАТО, является существенной ошибкой. Политическая сила также выступила с призывом закрытия военных баз Инджирлик и Кюреджик на фоне подписанного Турцией меморандума.

28 июня Турция поддержала вступление двух стран в альянс, подписав соответствующий меморандум. Соглашение стало подтверждением обещания Анкары поддержать расширение НАТО посредством Хельсинки и Стокгольма на саммите блока в Мадриде.

Упоминая об отношениях между Финляндией и Россией финский президент Саули Ниинистё отметил, что они останутся далекими и трудными на ближайшие годы или десятилетия.