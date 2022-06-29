НАТО значительно увеличит силы высокой готовности на восточном фланге

Лидеры НАТО договорились, что альянс значительно увеличит количество сил высокой готовности на восточном фланге. Об этом говорится в декларации саммита организации, проходящего в Мадриде.

«Страны — члены НАТО обязались развернуть на нашем восточном фланге дополнительные мощные боеготовые силы на местах, наращиваемые за счет существующих боевых групп до подразделений уровня бригады там, где и когда возникнет необходимость, на основе убедительных быстро доступных подкреплений, заблаговременно размещенной техники и усовершенствованной системы командования и управления», — сказано в документе.

Кроме того, в декларации говорится о намерении усовершенствовать учения по коллективной обороне с целью быть готовыми к высокоинтенсивным операциям в различных сферах и обеспечить усиление любой страны — члена НАТО в короткие сроки.

Ранее, 27 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен увеличить численность своих боевых группировок на восточном фланге. По его словам, планируется трансформировать силы быстрого реагирования НАТО и увеличить их численность до более чем 100 тыс. человек. Также он рассказал, что на восточном фланге альянс планирует создать склады вооружений.

В ответ на это заявление официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что НАТО — «достаточно агрессивный блок», поэтому российское Министерство обороны разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса, которая также предполагает увеличение численности сил быстрого реагирования.

Испанская газета El País со ссылкой на источники рассказала, что на предстоящем саммите в Мадриде альянс может принять решение о крупнейшем со времен холодной войны военном развертывании вооруженных сил.

До этого, 24 июня, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Европы и НАТО объединяются для войны с Россией. Лавров подчеркнул, что Москва будет следить за шагами, которые предпримет Брюссель, а также Киев и Кишинев после предоставления им статуса кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС).