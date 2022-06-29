Отлученная от причастия на родине Нэнси Пелоси получила его в Ватикане

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси приняла причастие в ходе торжественной мессы по случаю праздника святых Петра и Павла во главе с папой римским Франциском в среду, 29 июня, в соборе Святого Петра. Об этом сообщили в AP News со ссылкой на источников, которые присутствовали на мероприятии.

Пелоси встретилась с Франциском в среду перед мессой и получила благословение, по словам одного из участников мессы.

Как сообщает AP News, Пелоси присутствовала на утренней мессе, посвященной праздникам Святых Петра и Павла, во время которой Франциск вручил новопосвященным архиепископам шерстяной палантин.

«По словам двух человек, которые были свидетелями этого момента, она сидела в VIP-дипломатической секции и причастилась вместе с остальными прихожанами», — сказано в сообщении.

Местные корреспонденты американской католической прессы отмечают, что Пелоси отлучена от этого таинства на родине за поддержку абортов.

Архиепископ Сан-Франциско Сальваторе Кордилеоне заявил, что больше не позволит ей принимать причастие в своей архиепархии из-за ее поддержки прав на аборты. По его мнению, Пелоси должна либо отказаться от своей поддержки абортов либо прекратить публично говорить о своей католической вере.

По данным издания, Пелоси вместо того чтобы последовать совету Сальваторе Кордилеоне, назвала решение Верховного суда «возмутительным и душераздирающим», которое соответствует «мрачной и экстремальной цели Республиканской партии — лишить женщин права самостоятельно принимать решения о репродуктивном здоровье». В то же время она открыто говорила о своей католической вере.

24 июня Верховный суд США отменил вынесенное в 1973 году постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права, касающиеся абортов. Это означает, что в дальнейшем права на аборты будут определяться штатами, если конгресс не примет никаких мер.

На следующий день в США начались протесты из-за решения Верховного суда по абортам. Противники запрета на аборты начали собираться сразу после того, как был объявлен вердикт суда. Со временем число участников демонстрации только увеличилось. Несмотря на то что большинство протестующих — женщины, мужчины тоже вышли поддержать право на законное прерывание беременности.

Защитники репродуктивных свобод призывают не отнимать у женщин возможность принимать самостоятельные решения в вопросах, касающихся их тел.

Президент США Джо Байден также заявил, что здоровье и жизнь женщин находится под угрозой после решения Верховного суда об отмене постановления о праве на аборт, страна отброшена на 150 лет назад. Байден может объявить чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения, что может защитить врачей от юридической ответственности, если они будут лечить пациентов в штатах, где у них нет лицензии.

О несогласии с решением Верховного суда по абортам заявил и генпрокурор США Меррик Гарланд, отметив, что это удар по свободам американцев.