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Возобновляет работу один из крупнейших финских КПП на границе с Россией

Финский пункт пропуска «Иматра» на границе с Россией возобновит работу с 1 июля
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Фото: Global Look press/Zamir Usmanov
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Финляндия вновь открывает один из крупнейших пунктов пропуска (КПП) «Иматра» на границе с Россией. Об этом в среду, 29 июня, сообщает финский телеканал «Юле» со ссылкой на пограничную службу республики.

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«На границе в пятницу, 1 июля, вновь откроется переход «Иматра», который на протяжении многих лет был одним из самых оживленных КПП между странами», — информирует телеканал.

Пункт пропуска, расположенный в 200 км к северо-западу от Санкт-Петербурга, был закрыт более года назад из-за пандемии коронавируса. Возобновление его работы призвано положить конец более чем годичному затишью в сфере туризма, который особенно важен для экономики восточных регионов страны.

Также сообщается о продлении часов работы других пограничных переходов на восточной границе с Россией. В частности, самые загруженные из них — КПП «Ваалимаа» в поселке Виролахти и «Нуйямаа» в городе Лаппеенранта, — с первого дня июля будут открыты для пассажирских перевозок в круглосуточном режиме.

Ранее в МВД Финляндии заявляли, что с 30 июня отменяются связанные с пандемией ограничения на въезд для туристов из-за рубежа. В ведомстве рассчитывают, что такой шаг приведет к увеличению числа отдыхающих из других стран, в первую очередь из России.

Кроме того, с 1 июля снимаются ограничения на прием визовых заявлений россиян. Центры Финляндии в России начнут прием заявлений от всех групп граждан по предварительной записи. При этом, отмечалось, что между ЕС и Россией существует действующее Соглашение об упрощении выдачи виз, но в связи с санкциями применение ряда его положений частично приостановлено. Ограничение распространяется на представителей официальных российских делегаций, дипломатов и бизнесменов.

С начала проведения спецоперации РФ и последующих санкций Евросоюза (ЕС) было прекращено авиасообщение с Финляндией, а 28 марта исчезло и железнодорожное сообщение. В посольстве Финляндии в Москве заявляли, что россияне не смогут приезжать в страну целью туризма «по земле», пока не будут сняты ограничения.

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