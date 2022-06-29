НАТО обеспечит перевооружение Украины на оружие альянса

НАТО в долгосрочной перспективе обеспечит перевооружение Украины с оружия советского образца на вооружение стандарта альянса. Об этом 29 июня заявил генсек организации Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Мадриде, транслировавшейся на сайте НАТО.

По его словам, к саммиту стран — участниц НАТО подключался президент Украины Владимир Зеленский. Ему было заявлено, что Киев может рассчитывать на помощь альянса.

«Союзники продолжат предоставлять крупную военную и финансовую помощь, и сегодня лидеры согласовали всеобъемлющий пакет помощи для Украины», — добавил он.

Как отметил Столтенберг, после перевооружения Украины НАТО добьется оперативной совместимости вооружений страны с альянсом.

27 июня Столтенберг отметил, что альянс увеличит численность своих боевых группировок на восточном фланге. По его словам, планируется трансформировать силы быстрого реагирования НАТО и увеличить их численность до более чем 100 тыс. человек.

В ответ на это заявление пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российское Минобороны рассматривает планы реагирования на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию НАТО, которая, в частности, предполагает увеличение численности сил быстрого реагирования.

9 апреля Столтенберг сообщал, что НАТО собирается увеличить свое присутствие на восточном фланге. Альянс претерпевает время «фундаментальной трансформации», вызванной российской спецоперацией по защите мирного населения Донбасса, отмечал он.