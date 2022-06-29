Пассажирский ж/д маршрут Волноваха – Мариуполь будет открыт 11 июля

Со следующего месяца между Волновахой и Мариуполем начнут ходить пассажирские составы, сообщает министерство транспорта ДНР.

«Начиная с 11 июля 2022 года и до отмены назначается курсирование пригородных поездов по маршрутам Волноваха – Мариуполь», — говорится в сообщение минтранса. В сообщении указано, что из Волновахи в Мариуполь и в обратном направлении будут курсировать по два состава.

Ранее, 22 июня, сообщалось, что ведется подготовка к отправлению первого за восемь лет железнодорожного состава из Мелитополя в Крым.

Прежде сообщалось, что железнодорожное сообщение между Мелитополем и Крымом в тестовом режиме будет запущено с 1 июля. Планируется, что железная дорога станет основным логистическим стержнем экономических взаимоотношений между Запорожской областью и республиками Донбасса.