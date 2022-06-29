ФРГ выступила за скорую ратификацию заявок Финляндии и Швеции в НАТО

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призвала страны НАТО как можно скорее ратифицировать заявки Финляндии и Швеции. Об этом она заявила 29 июня во время саммита альянса в Мадриде.

«Своими действиями на Украине Россия разорвала наш мировой порядок. В этой новой реальности наши партнеры и близкие друзья Финляндия и Швеция выбрали присоединение к НАТО. На сегодняшнем саммите мы уверенно говорим: «Мы с вами». Теперь мы настойчиво призываем к скорейшей ратификации ваших заявок всеми членами НАТО», — написала Бербок в Twitter.

Ранее в этот день было объявлено, что страны НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в альянс.

Также на саммите в Мадриде лидеры стран НАТО приняли декларацию, в которой назвали Россию самой значительной угрозой безопасности.

Ранее, 28 июня, стало известно, что Турция поддержала приглашение этих стран стать членами НАТО. Между тремя сторонами был подписан меморандум о соглашении их вступления в альянс. Там также отметили, что шаги по вступлению в НАТО будут согласованы союзниками по альянсу в течение следующих двух дней.

При этом министр юстиции Турции Бекир Боздан заявил, что подписание меморандума не обозначает автоматического вступления Хельсинки и Стокгольма в альянс.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая.