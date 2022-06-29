Пульмонолог перечислил сопутствующие одышке заболевания

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал, что одышкой сопровождаются практически все серьезные заболевания легких.

В беседе с «Вечерней Москвой» в среду, 29 июня, специалист отметил, что одышка бывает легочной и сердечной, иными словами, может являться признаком легочных или сердечно-сосудистых заболеваний соответственно.

Овечкин подчеркнул, что на начальных этапах заболевания одышка легче, но со временем учащается частота дыхание для компенсации недостаточного поступления кислорода, отмечает телеканал «360».

«Одышка сигнализирует о бронхиальной астме, хронической обструктивной болезни легких, саркоидозе и пневмонии», — объяснил врач.

Специалист добавил, что при первых признаках одышки необходимо обратиться к врачу для консультации. Он сможет выявить причину и назначить подходящее лечение, пишет НСН.

28 июня аналитики страхового дома ВСК рассказали о тенденциях обращения к медицинским специалистам среди жителей Москвы. Выяснилось, что москвичам чаще всего требуется помощь терапевтов, гинекологов и травматологов-ортопедов. Реже они записываются на прием к пульмонологу, диетологу, аллергологу и ревматологу, пишет RT.

В сентябре прошлого года врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Марина Малыгина рассказала «Известиям», что одышка — это симптом, который может быть следствием многих заболеваний и состояний, среди которых заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем. По словам специалиста, помимо пневмонии одышка может свидетельствовать о бронхиальной астме, тромбоэмболии легочной артерии, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), последствиях перенесенного туберкулеза, раке легких и других заболеваниях.