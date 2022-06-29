Бизнес предупредил о риске роста цен на товары

Предприятия индустрии гостеприимства, общественного питания, малоформатной торговли, интернет-продаж и маркетплейсов указали на чрезмерную финансовую нагрузку из-за порядка расчетов счетов за услуги по обращению с отходами, основанных на завышенных нормативах накопления отходов. Такое обращение в адрес вице-премьера Виктории Абрамченко направили Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и «Опора России». С копией документа ознакомились «Известия» в среду, 29 июня.

Это может сказаться на конечной стоимости товаров и услуг, считают бизнесмены.

В ряде регионов нормативы накопления отходов превышают фактически образуемый объем отходов в несколько раз, говорится в письме.

«Любая необоснованная статья расходов — это боль бизнеса, а в нынешних непростых экономических условиях, она становится еще острее: за счет управления издержками компаниям сейчас удается сохранять равновесие. При этом отходы — это бесконечно растущие траты», — сказал президент АКИТ Артем Соколов.

Сейчас предприниматели стремятся сократить свои и без того высокие издержки и не платить «за воздух» — в данном случае нужно платить за твердые коммунальные отходы (ТКО) по факту, а не по нормативу, отметил вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников.

«Это нужно для того, чтобы мы, к примеру, в гостиничном бизнесе сохранили свой персонал и заработную плату, которая у линейного персонала и так составляет всего 20–40 тыс. рублей в месяц. К сожалению, пока продвижения по данному вопросу мы не видим, поэтому и обращаемся к курирующему данную тему вице-премьеру», — рассказал Кожевников.

Действующие нормативы не учитывают ни раздельный сбор отходов, который производят участники рынка, ни то, что они передают на переработку пригодную для утилизации упаковку и в целом в разы выше фактических объемов мусора, сказал Соколов.

По его словам, в некоторых регионах переплата за вывоз отходов на один объект равна годовой зарплате линейного сотрудника. Фактический объем отходов может сокращаться, но тарифы в любом случае только растут. Например, с 1 июля они увеличатся в Челябинске на 104%, в Ростове-на-Дону — на 96%, в Пензе — на 30%.

Бизнес может оплачивать вывоз отходов по фактическому объему, если организует свою площадку для накопления отходов. Но в большинстве городов это сделать невозможно из-за плотности застройки, но даже там, где все требования соблюсти можно — муниципалитеты чаще всего не согласовывают их установку, подчеркнул Соколов.

«Известия» направили запрос представителю вице-премьера Виктории Абрамченко.

В декабре 2021 года правительство подготовило редакцию законопроекта о расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП). Решение приняли в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Концепция РОП предполагает достижение полного баланса между выпускаемой в оборот упаковкой и ее утилизацией.

Абрамченко тогда заявляла, что задачей государства является ликвидация «серых» зон и правовых пробелов, которые позволяют уходить от ответственности за утилизацию товаров, сформировать меры по вовлечению вторсырья в оборот. Она отмечала, что надо снять финансовую нагрузку с граждан и внедрить справедливую ответственность для бизнеса.