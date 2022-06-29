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В Китае допустили отказ НАТО от прямой защиты Литвы

Global Times: НАТО готово пожертвовать Прибалтикой
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Возглавляемое США НАТО в случае конфликта с Россией может пожертвовать некоторыми членами, в частности — балтийскими странами. Об этом 29 июня пишет китайское издание Global Times со ссылкой на аналитиков.

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НАТО придает большее значение интересам своих 12 членов-основателей, поэтому вполне возможно, что альянс может пожертвовать тремя прибалтийскими странами ради защиты интересов членов-основателей в Западной Европе, заявил военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин.

Он обратил внимание, что план НАТО по защите Балтийского региона еще не готов.

По его словам, если Литва спровоцирует Россию к началу военной операции, то организация, скорее всего, предложит стране военную помощь, но не направит свои вооруженные силы.

Укрепление обороны Балтийского региона считается одним из самых важных решений, которые лидеры НАТО должны обсудить на саммите в Мадриде. Эстония, Латвия и Литва неоднократно призывали военный союз к срочному обновлению своего так называемого подхода «натянутой проволоки», заключил Сун.

Существующая концепция обороны НАТО предполагает размещение сил альянса для первой реакции на нападение и подготовку к прибытию дополнительных подкреплений. Это должно было быть фактором сдерживания и называется концепцией «натянутой проволоки».

Перед саммитом НАТО в Мадриде страны Балтии настаивали, что эта концепция устарела. Премьер Эстонии Кая Каллас просила альянс отправить в Латвию, Литву и Эстонию дивизии войск численностью от 20 тыс. до 25 тыс. солдат НАТО.

Накануне, 28 июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация в балтийском регионе изменится, когда Финляндия и Швеция станут членами Североатлантического альянса. По его словам, это прикроет балтийские страны: Эстонию, Литву и Латвию.

Готовность Турции поддержать решение Финляндии и Швеции стать членами НАТО подтвердили в этот же день в канцелярии финского президента Саули Ниинистё. Там отметили, что конкретные шаги по вступлению в альянс будут согласованы союзниками по НАТО в течение следующих двух дней и «теперь это решение неизбежно».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО — «достаточно агрессивный блок», поэтому российское министерство обороны разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса, которая также предполагает увеличение численности сил быстрого реагирования.

Саммит Североатлантического альянса, центральным событием которого станет одобрение Стратегической концепции до 2030 года, стартовал 28 июня. Он продлится три дня.

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