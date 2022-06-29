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Под Волгоградом задержаны директор и оператор аквапарка после смерти ребенка

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Фото: Управление СК РФ по Волгоградской области
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Следователи Волгоградской области задержали директора и оператора аквапарка города Волжский, в котором утонул 13-летний ребенок. Как сообщили 29 июня в следственном управлении Следственного комитета РФ (СК РФ) по региону, директору аквапарка избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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«Следователями задержаны двое подозреваемых — 32-летний оператор аквапарка, на которого были возложены обязанности по непрерывному просмотру камер наблюдения, а также 42-летний исполнительный директор аквапарка, в обязанности которого входила в том числе организация работы персонала — инструкторов-спасателей и оператора», — рассказали в ведомстве.

В ходе допроса оператор сообщил, что в тот промежуток времени, когда мальчик тонул, он отвлекся на мобильный телефон.

До этого следователи задержали также двоих инструкторов-спасателей аквапарка, которые не заметили тонущего ребенка. Как отметили в СК РФ, оба мужчины не имеют специального образования и навыков оказания первой медицинской помощи. Возбуждено уголовное дело за предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ранее 26 июня сообщалось, что 13-летний мальчик погиб в аквапарке в Волжском, куда приехал с семьей отдыхать из Астрахани. Он отпросился у родителей скатиться с одной из горок, на спуске его должен был встречать отец, но подросток пошел на другую горку. Уточняется, что причиной его смерти явилась механическая асфиксия в результате утопления.

22 мая СУ Следственного комитета РФ по Подмосковью возбудила уголовное дело после того, как четырехлетний мальчик утонул в бассейне одного из фитнес-клубов Королева в Московской области. Мальчик находился с родственниками в бассейновой зоне, но в какой-то момент малыш спрыгнул с обходной дорожки в воду.

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