В Турции напомнили Швеции и Финляндии о препятствиях на пути в НАТО

Подписание меморандума не означает, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО завершен. Об этом 29 июня заявил министр юстиции Турции Бекир Боздан.

Он заверил, что Анкара продолжит работать над тем, чтобы Швеция и Финляндия престали быть «базой» для террористов, а помощь террористическим структурам была прекращена.

«Обеспечить безопасность НАТО можно лишь путем обеспечения безопасности всех ее членов. При этом мы становимся свидетелями того, как многие страны, в том числе США, Германия, Франция, Швеция, уже давно открыто поддерживают террористические организации», — сказал он.

По его словам, несмотря на осведомленность этих стран о том, что «Партия демократического союза» (PYD) и «Отряд народной самообороны» (YPG) — это ответвления террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, этой организации поставляются тысячи грузовиков с оружием.

Турция поддержала вступление двух стран в альянс, подписав 28 июня соответствующий меморандум. Соглашение стало подтверждением обещания Анкары поддержать расширение НАТО посредством Хельсинки и Стокгольма на предстоящем саммите блока в Мадриде.

Упоминая об отношениях между Финляндией и Россией финский президент Саули Ниинистё отметил, что они останутся далекими и трудными на ближайшие годы или десятилетия. В то же время зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что вступление двух стран-соседей в НАТО может привести к ответным шагам от России.

29 июня председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что меморандум Турции с Швецией и Финляндией, позволяющий им вступить в НАТО, является существенной ошибкой. Партия «Родина» также выступила с призывом закрытия военных баз Инджирлик и Кюреджик на фоне подписанного Турцией меморандума с Финляндией и Швецией.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. МИД России критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.