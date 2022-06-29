Минюст России и Минобрнауки России заключили Соглашение о взаимодействии

29 июня 2022 года на площадке X Петербургского международного юридического форума состоялась церемония подписания Соглашения о взаимодействии между Министерством юстиции Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

В церемонии подписания приняли участие министр юстиции Константин Чуйченко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Согласно данному документу ведомства будут взаимодействовать в части обеспечения дальнейшего совершенствования, повышения полноты и качества юридического образования в Российской Федерации, обеспечения защиты национальных интересов и суверенитета Российской Федерации в сфере науки и высшего образования от внешнего влияния, а также сотрудничества научных организаций для проведения экспертиз, в том числе в области генетики, минералогии и криптовалюты.