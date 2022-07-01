Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции
Экономика
Путин подписал указ о передаче имущества «Сахалин Энерджи» в собственность РФ
Происшествия
На Кубани микроавтобус с 19 детьми влетел в дорожный знак
Пресс-релизы
Ресурсы МИЦ «Известия» в мае вновь стали самыми цитируемыми СМИ
Мир
Джонсон назвал невозможным вступление Украины в НАТО в обозримом будущем
Мир
В Кремле ожидают решение ЕК по транзиту товаров через Литву
Общество
Врач предупредила об опасности загара для блондинов и рыжих
Мир
Греция предложила Украине помощь с вывозом зерна под эгидой ООН
Туризм
Россия и Индонезия обсуждают организацию прямого авиасообщения с Бали
Мир
Турция получила гарантии от Швеции по экстрадиции 73 членов партии Курдистана
Политика
Путин планирует провести переговоры о зоне свободной торговли Индонезии и ЕАЭС

В России отмечается День ветеранов боевых действий

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В пятницу, 1 июля, в России отмечается важный праздник — День ветеранов боевых действий. О значении памятной даты «Известиям» рассказал координатор общественной акции «Бессмертный полк» Николай Земцов.

Защитникам — Отечество: всем ветеранам хотят бесплатно давать гектар
Какими могут быть льготные условия и почему не все в Госдуме смотрят на идею позитивно

По его словам, в России существуют славные традиции служения отечеству, однако современному обществу необходимо определиться в отношении к этому вопросу.

«Наше государство имеет тысячелетнюю историю, поэтому колесо истории смазано кровью, мы постоянно защищаем свой суверенитет, свою самобытность, свои невероятные по протяженности границы. Я считаю, что всё, что связано со служением, должно потихонечку корректироваться в сторону того, чтобы страта воинов, людей службы, максимально укоренялась во всех слоях общества», — подчеркнул эксперт.

Он указал, что все молодые люди должны быть готовыми защитить свою страну, независимо от того, какую профессиональную карьеру они выберут.

«Через это должно пройти молодое поколение обязательно. И ощущать внутри, что мы храним то, что нам досталось по наследству. Вот если ты считаешь, что все большое государство — это наследие, переданное тебе дедом, а ты его хранишь и таким же образом передаешь своим детям, то тогда ты становишься наиболее правильно ориентированным служащим», — считает Земцов.

Как отметил собеседник «Известий», профессия военнослужащего должна стать максимально почетной и уважаемой в обществе. По его словам, Россия — уникальное явление в мировой истории, это тысячелетняя государственность, которая «требует защиты, хранения и передачи».

«Соответственно, сообщество воинов должно самовоспроизводиться. Это школа и воспитание. Ветераны должны в этом смысле сами встроиться в эту цепочку поколений и быть смычкой между прошлым, настоящим и будущем. Если такой мостик будет перекинут в сердце молодого человека, то это станет самой правильной установкой в молодежной среде», — добавил Земцов.

День ветеранов боевых действий пока не имеет официального статуса. Учредить такой праздник предложили общественные организации в 2008 году. Первые мероприятия по случаю празднования Дня ветеранов боевых действий состоялись в 2009 году. Тогда во многих городах были организованы встречи ветеранов.

Список главных праздников и выходных, которые ждут россиян летом 2022 года — в материале «Известий». Также читатели сайта могут ознакомиться с производственным календарем на 2022 год.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022