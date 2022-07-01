В России отмечается День ветеранов боевых действий

В пятницу, 1 июля, в России отмечается важный праздник — День ветеранов боевых действий. О значении памятной даты «Известиям» рассказал координатор общественной акции «Бессмертный полк» Николай Земцов.

По его словам, в России существуют славные традиции служения отечеству, однако современному обществу необходимо определиться в отношении к этому вопросу.

«Наше государство имеет тысячелетнюю историю, поэтому колесо истории смазано кровью, мы постоянно защищаем свой суверенитет, свою самобытность, свои невероятные по протяженности границы. Я считаю, что всё, что связано со служением, должно потихонечку корректироваться в сторону того, чтобы страта воинов, людей службы, максимально укоренялась во всех слоях общества», — подчеркнул эксперт.

Он указал, что все молодые люди должны быть готовыми защитить свою страну, независимо от того, какую профессиональную карьеру они выберут.

«Через это должно пройти молодое поколение обязательно. И ощущать внутри, что мы храним то, что нам досталось по наследству. Вот если ты считаешь, что все большое государство — это наследие, переданное тебе дедом, а ты его хранишь и таким же образом передаешь своим детям, то тогда ты становишься наиболее правильно ориентированным служащим», — считает Земцов.

Как отметил собеседник «Известий», профессия военнослужащего должна стать максимально почетной и уважаемой в обществе. По его словам, Россия — уникальное явление в мировой истории, это тысячелетняя государственность, которая «требует защиты, хранения и передачи».

«Соответственно, сообщество воинов должно самовоспроизводиться. Это школа и воспитание. Ветераны должны в этом смысле сами встроиться в эту цепочку поколений и быть смычкой между прошлым, настоящим и будущем. Если такой мостик будет перекинут в сердце молодого человека, то это станет самой правильной установкой в молодежной среде», — добавил Земцов.

День ветеранов боевых действий пока не имеет официального статуса. Учредить такой праздник предложили общественные организации в 2008 году. Первые мероприятия по случаю празднования Дня ветеранов боевых действий состоялись в 2009 году. Тогда во многих городах были организованы встречи ветеранов.

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