Госдума приняла закон о контроле за деятельностью иноагентов

Госдумой на заседании 29 июня принят в третьем (заключительном) чтении проект федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В документе обобщаются действующие нормы законодательства России об иноагентах, а также вводится ряд новых положений. В том числе уточняются понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранный источник», «политический деятель».

Так, например, иностранным агентом теперь считается лицо, получившее поддержку или находящееся под иностранным влиянием в иных формах, а также осуществляющее политическую деятельность, целенаправленный сбор сведений в области военно-технической, военной деятельности России или распространяющее предназначенные для неограниченного круга лиц материалы и сообщения.

Законом определяется, что это может быть любое физлицо, независимо от гражданства, а также российские или иностранные юридические лица. Кроме того, к иноагентам будут относить общественные объединения или иностранные структуры, действующие без образования юрлица.

При этом, предоставление поддержки или оказание воздействия со стороны находящегося за рубежом источника будет восприниматься как иностранное влияние. Под этим подразумевается предоставление денег, имущества, а также оказание организационно-методической, научно-технической или иной помощи. Отмечается, что четкие критерии иностранного влияния установит Минюст.

Однако иностранным агентом не смогут быть признаны органы публичной власти РФ, госкомпании, госкорпорации, а также подконтрольные им лица. Религиозные организации, политические партии, объединения работодателей и торгово-промышленные палаты также входят в список исключений. Попали в этот список и члены международных организаций, приехавших в Россию для исполнения служебных обязанностей.

Законом вводится ряд запретов для иноагентов. Так, они не смогут получать государственное финансирование при осуществлении творческой деятельности, а также будут обязаны сообщать о наличии присвоенного статуса работникам, органам публичной власти, и будут должны маркировать созданные ими материалы.

Кроме того, согласно законопроекту, иноагентам запретят преподавать несовершеннолетним, осуществлять воспитательную деятельность и производить информационную продукцию для детей.

Предлагается также распространить на иностранных агентов ограничения, связанные с инвестированием в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Закон вступит в силу с 1 декабря 2022 года. Нарушение закона влечет за собой административную, уголовную и иную ответственность. «Для повышения осведомленности граждан и должностных лиц» предусматривается ведение реестра, содержащего информацию об иностранных агентах. Кроме того, закрепляется порядок включения и исключения из этого реестра.

В Российской федерации есть реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента; список физлиц, выполняющих функции иностранного агента; реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента и реестр НКО-иноагентов.

Законопроект об иноагентах внесли в Госдуму 25 апреля. 7 июня правительство РФ положительно отозвалось о нем.