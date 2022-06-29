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СМИ назвали провальным прошедший в Германии саммит G7

Politico: cаммит G7 в Германии стал самым неудачным за последние годы
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Фото: REUTERS/Pool/Susan Walsh
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В ходе саммита «большой семерки» (G7) влиятельные мировые лидеры потерпели неудачу по всем направлениям политики. Об этом говорится в публикации Politico 29 июня.

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По мнению обозревателей издания, политики не смогли остановить спецоперацию России по защите Донбасса, мировую инфляцию или решить вопрос с вывозом украинского зерна, чтобы направить его в развивающиеся страны. Кроме того, инициативы лидеров G7 были противоречивыми: например, предлагалось снизить цены на нефть и газ, одновременно руководствуясь рыночными принципами капитализма.

Изменение климата, которое меняет планету, уже много лет является главным приоритетом G7, но из-за ситуации на Украине мировые лидеры отвлеклись от решения этой проблемы.

«Принимаемые сейчас решения не решают проблему на Украине и усугубляют проблемы климатического кризиса», — заявил на закрытой встрече председатель Консультативной группы по климатическим кризисам и бывший главный научный советник Великобритании Дэвид Кинг. .

Как отмечают авторы публикации, несмотря на решимость помочь Украине, в ходе саммита проявились признаки сохраняющихся разногласий во взглядах глав G7 на то, как вести себя с Москвой.

Также страны — участницы объединения не обнародовали план действий, которые могли бы остановить конфликт на Украине.

Кроме того, лидеры G7 не смогли достоверно детализировать, как они достигнут своей ранее декларированной цели почти вдвое сократить глобальные выбросы к 2030 году. Вместо «смелых обязательств», отметила польская экоактивистка Доминика Ласота, на саммите политика «хвастались тем, кто более позитивно относится к саммиту, у кого из них лучшие рубашки и кто умеет летать на вертолете».

Ранее в среду корреспондент немецкой газеты Die Welt Саша Ленарц выразил сомнение по поводу единодушия стран «большой семерки» после интервью канцлера Германии Олафа Шольца изданию. По мнению журналиста, лидеры G7 так и не смогли прийти к согласию по целому ряду вопросов.

При этом указывается на преждевременные заявления президента США Джо Байдена о планах «большой семерки» принять санкции в отношении импорта российского золота.

В Москве в свою очередь указали на осведомленность РФ происходящим на саммите. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в Кремле следят за заявлениями участников саммита G7, в том числе по публикациям из СМИ.

Саммит стран G7 начался 26 июня в замке в Эльмау вблизи города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии и проходил до 28-го числа. Как следует из заявления, сделанного странами «большой семерки», куда входят США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада и Япония, западные страны продолжат искать новые способы, чтобы изолировать Россию от мирового рынка.

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