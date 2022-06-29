Эксперт рассказала о популярных схемах обмана туристов в сезон отпусков

Распространенные схемы обмана в сезон отпусков назвала координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева в среду, 29 июня. Она отметила, что большая часть схем аферистов летом связана с покупкой туров и бронированием номеров в отелях.

«Самая популярная уловка — когда злоумышленники, обещая более низкую цену, предлагают уйти с какого-то сервиса и на уровне коммуникации в мессенджере склоняют человека к переводу денежных средств», — пояснила специалист радио Sputnik.

Кроме того, Лазарева предупредила о существовании фейковых сайтов, которые имитируют или копируют ресурсы и предложения популярных отелей или туроператоров, но на деле никак с ними не связаны.

«Если вы видите слишком привлекательное предложение, это должно вас насторожить. Лучше перепроверить его актуальность — например, позвонив в объект размещения», — заявила она.

Лазарева посоветовала потенциальным туристам не общаться за рамками сервиса и проверять репутацию сайта.

20 мая директор федеральной компании «Этажи» в Сочи Павел Быков рассказал, что в Сочи и на других морских курортах юга России активизировались мошенники. Преступники берут предоплату за бронирование арендного жилья, а потом пропадают. У аферистов из-за ухода Booking и других туристических агрегаторов появилось больше возможностей для маневров. Нередко оказывается, что за одну и ту же квартиру заплатили сразу 3–5 человек или реальная жилплощадь кардинально отличается от представленной на фото.