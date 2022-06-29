Диетолог рассказала о скрытой опасности для здоровья от окрошки

Диетолог, гастроэнтеролог и ведущий специалист клиники «Семейная» Анна Поташева рассказала 29 июня, какие опасности для здоровья человека может скрывать окрошка.

Специалист отметила, что в целом холодные супы не имеют каких-либо строгих противопоказаний. Наоборот, в них содержатся свежие овощи и зелень, а значит, блюдо богато витаминами.

Однако она указала, что необходимо учитывать, есть ли индивидуальная непереносимость продуктов, включенных в рецепт окрошки.

«Если есть индивидуальная непереносимость, например непереносимость молока, окрошку на кефире, айране или других молочных напитках готовить не стоит. Осторожнее стоит быть с покупным квасом: он может содержать сахар и повлиять на состояние людей с диабетом или ожирением. Таким пациентам стоит готовить квас самостоятельно или внимательно читать состав», — цитирует ее «Газета.Ru».

Об опасности употребления окрошки в ряде случаев предупредил во вторник и врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин. Он отметил, что грубые пищевые волокна, входящие в состав ингредиентов окрошки, могут раздражать слизистую и вызывать повышенное газообразование. В этой связи врач не советует есть этот суп людям, страдающим заболеваниями ЖКТ.

Нежелательное воздействие на организм человека с нарушениями в работе ЖКТ могут также оказывать напитки, которыми заправляют окрошку. Таким пациентам не стоит употреблять квас, однако и к кефиру стоит относиться с осторожностью, так как он повышает кислотность желудочного сока.