Реклама
Прямой эфир
Общество
Врачи в Подмосковье провели сложную операцию 100-летней пациентке
Мир
Австралия планирует утвердить планы создания флота атомных подлодок в марте
Мир
Отлученная от причастия на родине Нэнси Пелоси получила его в Ватикане
Мир
НАТО обеспечит перевооружение Украины на оружие альянса
Происшествия
В результате падения вертолета в Якутии есть раненые
Мир
Сирия приняла решение признать независимость ДНР и ЛНР
Мир
В офисе Зеленского заявили о нежелании НАТО видеть Украину в альянсе
Мир
Путин подарил Бердымухамедову сабли, скульптуру и шахматы
Мир
В Китае допустили отказ НАТО от прямой защиты Литвы
Мир
США за 100 дней заморозили российских активов на $330 млрд
Экономика
Бизнес предупредил о риске роста цен на товары

Диетолог рассказала о скрытой опасности для здоровья от окрошки

Диетолог Поташева рассказала, какие опасности для здоровья человека может скрывать окрошка
0
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Диетолог, гастроэнтеролог и ведущий специалист клиники «Семейная» Анна Поташева рассказала 29 июня, какие опасности для здоровья человека может скрывать окрошка.

Квасные мюсли: чем вредна и полезна окрошка
Врачи рассказали, кому лучше не есть летний холодный суп

Специалист отметила, что в целом холодные супы не имеют каких-либо строгих противопоказаний. Наоборот, в них содержатся свежие овощи и зелень, а значит, блюдо богато витаминами.

Однако она указала, что необходимо учитывать, есть ли индивидуальная непереносимость продуктов, включенных в рецепт окрошки.

«Если есть индивидуальная непереносимость, например непереносимость молока, окрошку на кефире, айране или других молочных напитках готовить не стоит. Осторожнее стоит быть с покупным квасом: он может содержать сахар и повлиять на состояние людей с диабетом или ожирением. Таким пациентам стоит готовить квас самостоятельно или внимательно читать состав», — цитирует ее «Газета.Ru».

Об опасности употребления окрошки в ряде случаев предупредил во вторник и врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин. Он отметил, что грубые пищевые волокна, входящие в состав ингредиентов окрошки, могут раздражать слизистую и вызывать повышенное газообразование. В этой связи врач не советует есть этот суп людям, страдающим заболеваниями ЖКТ.

Нежелательное воздействие на организм человека с нарушениями в работе ЖКТ могут также оказывать напитки, которыми заправляют окрошку. Таким пациентам не стоит употреблять квас, однако и к кефиру стоит относиться с осторожностью, так как он повышает кислотность желудочного сока.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022