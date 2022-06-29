Из Лисичанска ночью удалось сбежать 74 наемникам

В район города Северска за прошедшую ночь сбежали из Лисичанска порядка 74 иностранных наемника. Об этом в среду, 29 июня, сообщил среду помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«С Лисичанска за эту ночь вышло порядка 500 ВСУшников и 74 наемника в район Северска. В «брошенных домах» и квартирах проживает личный состав ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Известия»). В городе расположена техника, но, по полученным данным, в ближайшие дни собираются уйти некоторые батальоны, точно какие – устанавливаем. В городе много мирных граждан, которые находится в подвалах», — написал Киселев в своем Telegram-канале.

По его словам, с 28 апреля город остался без воды, электроснабжения и отопления.

Ранее в этот же день Виталий Киселев указал на то, что базирующейся в Северске украинской группировкой руководят американские наемники. Они диктуют им, «куда и как передвигаться».

Тогда в среду помощник сообщил о побеге из Лисичанска в сторону Северска около 500 военнослужащих ВСУ за последние сутки. Территория этого города контролируется Киевом.

Он рассказал и о том, что в южной части Лисичанска действует американская группа наемников из 20 человек, об их передвижении стало известно из радиоперехвата разведки республики. Киселев добавил, что союзные силы ЛНР и РФ активно сжимают кольцо вокруг Лисичанска.

Днем ранее сообщалось, что несколько колонн военнослужащих ВСУ предприняли попытку выйти из Лисичанска, часть из них была уничтожена. При этом боевики пытаются уходить из города тайными тропами, так как основные трассы перекрыты.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».