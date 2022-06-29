В Москве задержан угрожавший гранатой бригаде скорой помощи мужчина

На западе Москвы задержан мужчина, который забаррикадировался в квартире на Беловежской улице от бригады скорой помощи и угрожал взорвать гранату.

По данным пресс-службы столичного ГУ МВД России, медиков вызвал сам мужчина.

«Гражданин начал угрожать прибывшей бригаде, вести себя агрессивно и неадекватно. Прибывшим нарядом полиции на месте происшествия установлено, что мужчина закрылся в квартире один и через входную дверь выкрикивает различные требования», — сообщили в ведомстве.

Правоохранители задержали злоумышленника. В результате инцидента никто не пострадал. На месте работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр квартиры, устанавливаются все обстоятельства, добавили в столичном ГУ МВД РФ.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что мужчина угрожал взорвать гранату.

«Предмет, похожий на гранату, изъят. Опасности для окружающих он не представляет», — сказал собеседник агентства.

Ранее в этот день «Известия» писали, что из-за инцидента были эвакуированы жильцы дома. Задержанный имел судимость и находился под надзором.