Кабмин ФРГ отверг обвинения в адрес Шольца в высокомерном общении с журналисткой

В правительстве Германии не считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц высокомерно общался с одной из журналисток на пресс-конференции по итогам трехдневного саммита «большой семерки» (G7), которая проходила в баварском замке Эльмау на юге страны. Как заявила 29 июня представитель кабмина ФРГ, канцлер не должен извиняться перед представительницей прессы.

На итоговой пресс-конференции немецкая журналистка попросила Шольца поподробнее рассказать о возможных гарантиях безопасности, которые Украина получит от Германии.

«Не могли бы вы конкретизировать, какие это гарантии?» — спросила корреспондент.

«Да, могу», — ответил Шольц, после чего улыбнулся и тихо засмеялся.

После этого Шольц выдержал паузу и развел руками, заметив, что «это всё», что он может добавить по данному поводу, чем развеселил аудиторию.

«Он объяснил, почему в этом вопросе не может быть конкретики. Канцлеру не нужно извиняться», — подытожили в кабинете министров Германии.

В этот же день корреспондент немецкой газеты Die Welt Саша Ленарц выразил сомнение по поводу единодушия стран «большой семерки» после интервью канцлера Германии Олафа Шольца изданию. По мнению автора, клятвенное единство, о котором говорит Шольц, не столь однозначно, как может показаться на первый взгляд. При этом обозреватель отмечает, что, несмотря на разногласия по ключевым вопросам, Шольц счел саммит G7 успешным.

Саммит стран G7 начался 26 июня в замке в Эльмау вблизи города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии и продлился до 28-го числа. Как следует из заявления, сделанного странами «большой семерки», куда входят США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада и Япония, западные страны продолжат искать новые способы, чтобы изолировать Россию от мирового рынка. Также страны договорились о бессрочной поддержке Украины, включая финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую.