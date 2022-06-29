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Давшую малышу электронную сигарету женщину нашли в Тюмени

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Полицейские Тюмени смогли установить женщину, которая дала грудному ребенку покурить электронную сигарету. Ею оказалась 32-летняя жительница Ялуторовского района.

В пресс-службе УМВД региона megatyumen.ru рассказали, что в отношении женщины составили протокол, который направят в комиссию по делам несовершеннолетних.

Статья — неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Она подразумевает предупреждение или наложение административного штрафа в размере до 500 рублей.

Об инциденте стало известно 27 июня. В соцсетях распространили ролик, где видно, как женщина дает электронную сигарету ребенку в коляске и пускает ему в лицо пар, от которого малыш начинает кашлять. Следственные органы начали проверку по факту случившегося.

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