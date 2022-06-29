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Рябков обвинил США в дезорганизации мирового хозяйства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Односторонние санкции США дезорганизуют мировое хозяйство. Об этом в среду, 29 июня, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя запрет Вашингтона на импорт золота из России.

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«Конечно, односторонние санкции Вашингтона, помимо того что они полностью нелегитимные, неправомочные и разрушительные по своим последствиям, они дезорганизуют мировое хозяйство. Это уже их авторы признают сами. Но в погоне за собственными фантомами, в маниакальном упрямстве навредить Москве они изобретают всё новые и новые ограничения», — сказал он журналистам.

О введении США запрета поставок золота из России стало известно 28 июня. Отмечалось, что запрет не касается золота, которое находилось за пределами РФ на момент вступления в силу данного распоряжения.

Кроме того, США расширили санкционный список по России, включив туда 57 россиян. В черный список добавили Тину Канделаки, гендиректора КамАЗа Сергея Когогина, экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова с супругой и детьми и других россиян.

26 июня президент США Джо Байден вслед за премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сообщил, что G7 объявит о запрете импорта российского золота в страны объединения. На следующий день в Кремле заявили, что в случае запрета Россия переориентируется на рынки, где этот драгметалл больше востребован, а также более комфортные и законные экономические режимы.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил «Известиям», что санкции G7 в отношении российского золота не приведут к каким-либо значительным последствиям для экономики РФ. Юрист, медиатор Юрий Капштык в беседе с «Известиями» отмечал, что для Москвы не представляет угрозы возможное введение Евросоюзом санкций против российского золота, так как есть еще евроазиатский и восточноазиатский рынки.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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