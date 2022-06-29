Глава ЦБ заявила о риске девальвации при искусственном возвращении курса на прежние уровни
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- Глава ЦБ заявила о риске девальвации при искусственном возвращении курса на прежние уровни
Попытки возвращения курса рубля на уровень прежних экономических условий грозят рисками девальвации. Об этом 29 июня предупредила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, — это искусственный курс, либо потом произойдет резкая девальвация, как у нас уже бывало», — пояснила она.
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