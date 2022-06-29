В Турции назвали ошибкой разрешение Швеции и Финляндии вступить в НАТО

Меморандум Турции с Швецией и Финляндией, позволяющий им вступить в НАТО, является существенной ошибкой. Об этом 29 июня заявил председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.

«Представление этого соглашения как победы Турции является попыткой обмануть турецкий народ и большой ошибкой. Что празднуют правительство и близкие к правительству СМИ? Они празднуют увеличение количества оружия, направленного на Турцию? Они празднуют расширение НАТО? Они разделяют радость США, которые при каждом удобном случае угрожают разрушить экономику Турции», — сказал Перинчек ТАСС.

Партия «Родина» также выступила с призывом закрытия военных баз Инджирлик и Кюреджик на фоне подписанного Турцией меморандума с Финляндией и Швецией.

Турция поддержала вступление двух стран в альянс, подписав 28 июня соответствующий меморандум. Соглашение стало подтверждением обещания Анкары поддержать расширение НАТО посредством Хельсинки и Стокгольма на предстоящем саммите блока в Мадриде.

Упоминая об отношениях между Финляндией и Россией финский президент Саули Ниинистё отметил, что они останутся далекими и трудными на ближайшие годы или десятилетия. В то же время зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что вступление двух стран-соседей в НАТО может привести к ответным шагам от России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО — «достаточно агрессивный блок», поэтому российское министерство обороны разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса, которая также предполагает увеличение численности сил быстрого реагирования.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. МИД России критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.