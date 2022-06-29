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Депутаты Госдумы приняли закон о едином налоговом счете плательщика

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Госдума приняла в III чтении закон о введении с 1 января 2023 года единого налогового счета налогоплательщика. Соответствующий документ депутаты рассмотрели 29 июня, свидетельствуют данные сайта системы обеспечения законодательной деятельности.

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Так, вместо обязанности заполнения плательщиками большого количества платежных поручений будет введен единый счет, открытый каждому плательщику в Федеральном казначействе. На него физлица и юрлица смогут перечислять единый налоговый платеж с указанием только суммы и ИНН. Федеральная налоговая служба на основе имеющейся информации будет самостоятельно засчитывать единый налоговый платеж в счет исполнения плательщиком обязанностей по уплате налогов.

«Принятие законопроекта исключит наличие у налогоплательщика одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов и обеспечит экономически обоснованный расчет суммы пеней на общую сумму задолженности перед бюджетом», — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что проектом устанавливаются единые сроки уплаты налогов, в связи с чем платежный календарь налогоплательщика будет упрощен.

Нововведение запланировано одновременно с расширением сервисных возможностей налогового органа.

Предполагается, что реализация положений закона позволит организовать более комфортные условия для налогоплательщиков и сократит издержки субъектов, которые участвуют в расчетно- кассовых операциях.

Законопроект был разработан депутатами совместно с министерством финансов РФ и ФНС и внесен в Госдуму 24 декабря прошлого года.

Глава «Опоры России» Александр Калинин, комментируя запуск единого счета, в интервью «Известиям» 15 июня рассказал, что «во многом налоговое администрирование уходит от микробизнеса» и с самозанятых полностью снимают проблемы по начислению и уплате налогов.

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