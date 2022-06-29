Депутаты Госдумы приняли закон о едином налоговом счете плательщика

Госдума приняла в III чтении закон о введении с 1 января 2023 года единого налогового счета налогоплательщика. Соответствующий документ депутаты рассмотрели 29 июня, свидетельствуют данные сайта системы обеспечения законодательной деятельности.

Так, вместо обязанности заполнения плательщиками большого количества платежных поручений будет введен единый счет, открытый каждому плательщику в Федеральном казначействе. На него физлица и юрлица смогут перечислять единый налоговый платеж с указанием только суммы и ИНН. Федеральная налоговая служба на основе имеющейся информации будет самостоятельно засчитывать единый налоговый платеж в счет исполнения плательщиком обязанностей по уплате налогов.

«Принятие законопроекта исключит наличие у налогоплательщика одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов и обеспечит экономически обоснованный расчет суммы пеней на общую сумму задолженности перед бюджетом», — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что проектом устанавливаются единые сроки уплаты налогов, в связи с чем платежный календарь налогоплательщика будет упрощен.

Нововведение запланировано одновременно с расширением сервисных возможностей налогового органа.

Предполагается, что реализация положений закона позволит организовать более комфортные условия для налогоплательщиков и сократит издержки субъектов, которые участвуют в расчетно- кассовых операциях.

Законопроект был разработан депутатами совместно с министерством финансов РФ и ФНС и внесен в Госдуму 24 декабря прошлого года.

Глава «Опоры России» Александр Калинин, комментируя запуск единого счета, в интервью «Известиям» 15 июня рассказал, что «во многом налоговое администрирование уходит от микробизнеса» и с самозанятых полностью снимают проблемы по начислению и уплате налогов.