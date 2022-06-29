Жительница Нижнего Тагила лишилась 1 млн рублей из-за мошенников

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 35-летней женщины. Потерпевшая думала, что общается с потенциальным работодателем.

По словам жительница Дзержинского района, она откликнулась на звонок с приглашением работать в фирме по набору текстов. Женщине объяснили, что она должна отправлять тексты куратору, после чего на ее счет будет поступать оплата. Собеседница предложила тагильчанке установить на телефон специальное приложение для общения с куратором. В дальнейшем потерпевшую убедили установить электронный кошелек, а также сообщить данные банковской карты, пишет «ТагилСити.Ру».

Куратор рекомендовал женщине перевести свои накопления на определенный счет. Затем злоумышленники убедили потерпевшую оформить кредиты и перевести средства на продиктованные счета. В итоге тагильчанка лишилась свыше 1 млн рублей.

Полиция просит граждан не принимать предложения неизвестных лиц о дополнительном заработке. Также не следует устанавливать подозрительные приложения и переводить средства на незнакомые счета.