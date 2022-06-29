Американские наемники руководят украинской группировкой, которая дислоцируется в Северске Донецкой области. Об этом 29 июня рассказал помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

Он отметил, что наемники из США говорят украинским батальонам, «куда и как передвигаться».

«Сейчас в Северске находятся порядка шести тактических батальонов ВСУ, которые будут передвигаться в ближайшие сутки в район Краматорска на помощь в Славянск», — цитирует его ТАСС.

Ранее в среду Киселев сообщил, что за прошедшие сутки порядка 500 украинских военнослужащих и иностранных наемников cбежали в котролируемый Вооруженными силами Украины Северск из Лисичанска.

Он рассказал и о том, что в южной части Лисичанска действует американская группа наемников из 20 человек, об их передвижении стало известно из радиоперехвата разведки республики. Киселев добавил, что союзные силы ЛНР и РФ активно сжимают кольцо вокруг Лисичанска.

Днем ранее сообщалось, что несколько колонн военнослужащих ВСУ предприняли попытку выйти из Лисичанска, часть из них была уничтожена. При этом боевики пытаются уходить из города тайными тропами, так как основные трассы перекрыты.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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