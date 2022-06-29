Реклама
Прямой эфир
Общество
Рахманов рассказал о строительстве 54 судов и кораблей на ОСК
Экономика
ЦБ РФ готов существенно увеличить лимит переводов за рубеж для физлиц
Мир
Захарова назвала неуместным флаг Польши на мемориальных комплексах РФ
Общество
Председатель КС Зорькин выступил против возвращения смертной казни
Мир
Захарова предупредила об ответных шагах за использование активов России
Общество
Почти 5 млн электронных рецептов на лекарства выписали в Подмосковье
Общество
Роспотребнадзор начал проверку качества воздуха после пожара на Каширском шоссе
Мир
В Германии рассказали о попытке Шольца скрыть разногласия стран G7
Политика
В МИДе дали негативную оценку вступлению Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
В Москве допустили несимметричный ответ Болгарии на высылку дипломатов
Мир
Российских хакеров обвинили в DDoS-атаках на ведомства Норвегии

В Госдуме поддержали идею создать трибунал по преступлениям Киева

Депутат Чепа поддержал идею создать международный трибунал по преступлениям Киева
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в среду, 29 июня, предложение главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина создать международный трибунал по преступлениям киевского режима на Украине и в Донбассе.

В режиме преступлений: что творят украинские радикалы в Донбассе
«Защитники Украины» убивают и насилуют мирное население

«Если поговорить с людьми, которые сегодня живут в Донецкой и Луганской Народных Республиках, они очень много пережили и видели за эти годы. Им есть что рассказать», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Чепа отметил, что преступлениям киевского режима на территории Донбасса и Украины необходимо дать соответствующую оценку.

«То, что Следственный комитет во главе с Бастрыкиным сделали такое предложение, это абсолютно правильно. Госдума примет здесь самое активное участие», — подчеркнул депутат.

Ранее в этот день Бастрыкин выступил с предложением создать международный трибунал для оценки преступлений киевского режима в Донбассе и на Украине, сообщается на сайте kp.ru.

Союзниками в создании таких международных судебных организаций, по его мнению, мог бы стать целый ряд международных организаций — СНГ, БРИКС и ШОС, пишет REGNUM.

Как считает глава СК РФ, в этом вопросе нельзя терять время, так как страны Запада уже активно работают по созданию трибунала против тех, кто участвует в специальной операции России и расследовании преступлений киевского режима.

Днем ранее Бастрыкин напомнил, что с 2014 года СК РФ документирует преступления украинских силовиков. В частности, с момента эскалации конфликта в Донбассе украинской стороной с 17 февраля 2022 года установлена гибель от действий киевских силовиков более 900 гражданских лиц, в том числе свыше 30 несовершеннолетних.

По словам главы ведомства, для работы непосредственно в Донбассе привлечена большая группа следователей, криминалистов и экспертов Следственного комитета, насчитывающая порядка 300 сотрудников. На данный момент возбуждены сотни уголовных дел.

20 июня сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) направил в прокуратуры Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) 10 уголовных дел о преступлениях киевского режима против мирного населения Донбасса. Среди них — дело в отношении военнослужащего 23-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ Василия Шитри, который в апреле 2022 года, находясь в здании почты города Мариуполя, совершил не менее 20 выстрелов в мирных жителей.

1 июня в ДНР анонсировали ряд военных трибуналов над украинскими боевиками, которые пройдут до осени. Позднее о проведении трибуналов заявили в ЛНР.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это в том числе необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022