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Более 10 человек пострадали в результате пожара в центре Парижа

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Фото: Global Look Press/Luc Nobout
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Крупный пожар в здании в 16-м округе Парижа потушен благодаря усилиям 100 пожарных. В результате происшествия пострадали 13 человек. Об этом сообщает в среду, 29 июня, телеканал BFM TV.

«13 человек пострадали, в том числе двое серьезно», — цитирует телеканал представителя пожарных.

Очаг возгорания был на первом этаже здания, спасателям с помощью выдвижных лестниц удалось эвакуировать людей.

Причина происшествия пока расследуется.

17 апреля вечером в Париже сгорела православная церковь Святого Серафима Саровского. Коллекцию икон спасти не удалось. Пожарные эвакуировали трех священников, никто не пострадал.

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