Красноярского кулинара оштрафовали за стекло в пирожке

В Красноярске оштрафовали предприятие «Кулинарная лавка Романовых». В одном из пирожков, испеченных этой компанией, нашли стекло.

Его обнаружил местный житель и обратился в Роспотребнадзор. Ведомство организовало проверку и выяснило, что на предприятии при изготовлении продукции не соблюдались требования безопасности.

В итоге индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тыс. рублей, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.