Рябков предупредил об ответе на наращивание военного присутствия США в Европе

Россия примет компенсирующие меры в ответ на наращивание военного присутствия США в Европе. Москву запугать не получится, заявил в среду, 29 июня, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«США упустили возможность, которая была им предоставлена в прошлом году нашими предложениями о заключении юридически обязывающих договоренностей, о гарантиях безопасности, избежать эскалационного сценария. Сейчас то, что происходит, непременно приведет к компенсирующим мерам с нашей стороны», — заявил Рябков журналистам.

Он указал на иллюзии, в которых пребывают те лидеры, которые уверены в возможности запугать Россию. Итога от этого, по словам дипломата, не будет, зато отдалится перспектива стабилизации ситуации.

«Возможности и ресурсы у нас есть, безопасность будет гарантирована на 100%», — добавил замминистра.

Ранее в этот же день американский лидер Джо Байден в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Соединенные Штаты намерены нарастить свое военное присутствие по всей Европе.

28 июня телеканал NBC News сообщил, что Байден объявит о продлении присутствия дополнительных сил США в Польше и переменах в развертывании контингента в странах Балтии в ходе саммита НАТО в Мадриде. Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс вопреки ожиданиям президента России Владимира Путина подает сигнал о своей открытости для новых стран.

Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28 по 30 июня. По его итогам страны альянса планируют объявить Россию прямой угрозой НАТО.