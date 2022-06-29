Россия призвала Норвегию решить вопрос с доставкой грузов на Шпицберген

Москва потребовала от Норвегии скорейшего решения вопроса вокруг блокировки доставки грузов на Шпицберген. Об этом 29 июня заявили в МИД РФ.

«Потребовали от норвежской стороны скорейшего решения вопроса. Указали, что недружественные действия против России неизбежно приведут к соответствующим ответным мерам», — говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

За день до этого Норвегия отклонила заявку России с просьбой пропустить грузы для поселений россиян на архипелаге Шпицберген, которые должны были проследовать через единственный контрольно-пропускной пункт «Стурскуг» на границе между РФ и Норвегией.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что подобными действиями Осло нарушил договор от 1920 года, по которому Россия признает суверенитет Норвегии над Шпицбергеном в обмен на неприкосновенность поселений и право транспортного сообщения с ними. Он назвал решение норвежского истеблишмента аморальным и нарушающим права человека.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил в разговоре с «Известиями», что решение Норвегии неизбежно вызовет ухудшение двусторонних отношений.