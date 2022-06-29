Землетрясение вновь зафиксировали на Байкале

На Байкале вновь произошло землетрясение. Сейсмособытие зафиксировали около 9.18 29 июня, на дне озера в 20 км от поселка Бугульдейка.

В населенных пунктах подземные толчки не ощущались, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение, произошедшее на Байкале 8 июня, имело магнитуду 5,2. Эпицентр находился в акватории озера в 17 км от населенного пункта Большое Голоустное. А в Иркутске ощущались толчки магнитудой 2–3. Разрушений не было.

Юг Иркутской области находится в границах Байкальской рифтовой зоны, где регулярно возникают землетрясения. Однако серьезные последствия от разного рода сейсмособытий обходят Иркутск и близлежащие районы стороной из-за того, что находятся на Сибирской платформе, в границах которой проходит зона главного Саянского разлома.