Врач рассказала об опасности горячего чая при ангине

Горячие напитки при ангине могут нанести вред организму. Об этом в среду, 29 июня, заявила оториноларинголог, ринохирург, кандидат медицинских наук Аза Сайдулаева.

Она пояснила, что сосуды носоглотки активно реагируют на горячие напитки и расширяются. В воспаленных миндалинах активизируется кровообращение, и инфекция попадает в кровь, распространяясь по всему организму.

«Нарастает интоксикация, течение болезни становится более тяжелым. Да, на время становится легче, но глобально это только обостряет заболевание», — рассказала Сайдулаева «Газете.Ru».

Врач посоветовала пить не горячие, а теплые напитки: травяные отвары, некрепкие бульоны и чай.

Кроме того, по ее словам, холодное мороженое при ангине принесет меньше вреда, чем горячий чай, так как от холода сосуды сужаются и распространение инфекции замедляется.

«Хотя лучше всё-таки от мороженого тоже отказаться, отдав предпочтение теплому витаминному морсу», — заключила оториноларинголог.

В декабре прошлого года кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал об опасности самолечения больного горла. Он заявил, что стоит остерегаться народных методов лечения — полоскания, смазывания или чистки горла керосином. Как отметил Зайцев, такое «лечение» может спровоцировать возникновение онкологических заболеваний.

Он пояснил, что когда болит горло, следует есть всё мягкое и соблюдать температурный режим пищи: она не должна быть ни слишком горячей, ни слишком холодной.